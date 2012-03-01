Volvo Car Corporation Yeni Volvo V40'ı 6 Mart 2012 tarihinde Türkiye Saati ile 13.15'te Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki basın toplantısında ilk kez gösterecek.

Volvo Car Corporation Başkanı ve CEO'su Stefan Jacoby, "Yeni Volvo V40, insanlardan ilham alan, bütünüyle Designed Around You stratejimize göre geliştirilen ilk yeni modelimiz. Sıradışı teknoloji özellikleriyle dolu V40 en zorlu rakiplerinin başını ağrıtacak" diyor. Yeni Volvo V40, modern lüks İskandinav görünümüne ve hissine, yüksek kaliteli ve çok titiz işçiliğe sahip. Bütünüyle dijital yeni gösterge paneli, kişiselleştirilebilen görünüm ve bilgilerle, karmaşık olmayan sürücü deneyimini daha da zenginleştiriyor.



Stefan Jacoby, "Bütün dünyadan müşterilerimizin katkıları sayesinde, en küçük kompakt V ailesi modelimiz tasarım, güvenlik ve çok yönlülüğün mükemmel bir bileşimine sahip" diye açıklıyor.







Sınıfının lideri sürüş dinamikleri



Yeni V40 önemli alanlara dikkatin yoğunlaştırılması sayesinde sınıfının lider sürüş dinamiklerini sunuyor. Şasi, gerçek bir sürüş zevki sağlayacak şekilde atak tasarlandı. Motor ailesi Volvo Car Corporation'ın sadece 94 gr/km CO2 atığına sahip ilk dizelinden sıfırdan 100 km/s hıza 6.7 saniyede ulaşan 254 beygirlik T5 benzinli motora kadar birçok seçenek içeriyor. İster manuel ister otomatik şanzımana sahip olsun, bütün motor versiyonlarında, start/stop ve fren enerjisi geri kazanımı standart olarak sunuluyor.



Stefan Jacoby, "Yeni V40 üst seviye ergonomik bir gösterge paneli sizi sarıyor ve üstün ergonomik özellikler ve teknolojiler içeriyor. Bu sürücü odaklı yaklaşım modern Volvo'ların hepsinin ortak özelliği" diyor.







Üstün güvenlik ve destek paketi



Yeni Volvo V40 sınıfının lider güvenlik ve sürücü destek paketine sahip ve buna Volvo Car Corporation'ın devrim yaratan Otomatik Frenli Yaya Algılaması ve daha birçok yeni özellik de dahil. Yeni özellikler arasında dünyada ilk kez yaya hava yastığı, "haptik" olarak (dokunma duyusuyla) direksiyonu düzeltmeye yardım eden Şerit Koruma Yardımcısı ve paralel park etmeyi kolay hale getiren akıllı bir Park Yardım Pilotu yer alıyor.



City Safety (Şehirde Güvenlik Sistemi) düşük hızdaki çarpışmalardan korunmak için daha da geliştirildi ve artık 50 km/s'ye kadar hızlarda çalışıyor.



C Segment Otomobilleri Direktörü ve V40 Ürün Müdürü Håkan Abraha diyor.



"Yeni V40, yaya güvenliğine daha da çok odaklanmayı sağlayan özellikleri de içeren sınıfının lideri bu güvenlik paketiyle, yenilenen ve zorlaştırılan 2012 Euro NCAP güvenlik testlerinden beş yıldız almayı hedefliyor."





90.000 adetlik satış hedefi



Volvo Car Corporation Yeni Volvo V40'ı yılda 90.000 adet satmayı hedefliyor. Toplam satış hacminin yüzde 85'lik büyük kısmı Avrupa'daki müşterilere gidecek.



Yeni Volvo V40'ın üretimi Mayıs 2012'de başlayacak. Otomobil Volvo Car Corporation'ın Belçika'da Ghent'teki fabrikasında üretilecek.



Håkan Abraha diyor.

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