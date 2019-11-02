Vücudunuzun sağlığınız hakkında verdiği sinyaller

Vücudumuzda meydana gelen vitamin eksikliği, geçmeyen sivilceler çeşitli sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir. Vücudumuzun vermiş olduğu tepkileri iyi bir şekilde takip etmek bu sinyalleri önemsemek gerekir. Vücudumuz bize neler anlatmaya çalışıyor? Detaylar haberimizde…





Taraklı dil

Taraklı dil, genellikle dilin anormal bir şekilde genişlemesinden meydana gelen bir durumdur. Diş taşı oluşumu, dil şişmesiyle beraber meydana gelen kramplar ve ağrılar, saç dökülmesi gibi durumlar da varsa bunlar tiroit hastalığına işaret ediyor olabilir.





Tırnaklarda meydana gelen çizgiler

Tırnaklar çoğunlukla sağlığımız hakkında çok şey söyler. Her insanın tırnak yapısı farklıdır. Bazıları kalın tırnaklara sahip olurken bazıları ince tırnaklara sahiptir. Ancak tırnak renklerinizde bir değişiklik olursa mutlaka doktora gitmelisiniz. Tırnaklarınız uzadıkça koyu renkli çizgiler oluşuyorsa bu “tırnak melanomu”nun belirtisi olabilir. Tırnak melanomu, bir tür cilt kanseri. Tırnağınızı bir yere sıkıştırmadığınızdan ya da kanatmadığınızdan eminseniz bir uzmana başvurmalısınız.





Derinin koyulaşıp kalınlaşması

Vücudunuzun herhangi bir yerinde özellikle boyun gibi katlanma noktalarında, hafifçe şişmiş kahverengi lekeler fark ederseniz, bu insülin direncinin bir göstergesi olabilir. Bu durumda, ertelemeden bir doktor kontrolünden geçmelisiniz. Çünkü ertelediğiniz takdirde lekelerin ilerlemesiyle tip 2 diyabet hastalığına doğru gidebilirsiniz.





Çene ve çene üzerindeki sivilceler

Derinin alt tabakasında cildimizi nemli tutmak için doğal yağ üreten bezler vardır. İşte bu bezler çok fazla yağ ürettiğinde sivilce oluşumuyla karşılaşırız. Çenede çıkan sivilceler ise genel olarak hormonal düzensizliklerin habercisidir. Eğer adet döneminden önce çenenizde sivilce çıkıyorsa bu normal bir durum ancak uzun süre geçmiyorsa bir jinekoloğa görünmelisiniz.





Kaş dökülmesi

Yaş ilerledikçe saç ve kaş dökülmesi normal ancak sebepsiz yere kaşlarınızın dökülmesi hipertiroid hastalığının belirtisi olabilir. Eğer tiroid hormonu çok hızlı veya çok yavaş çalışıyorsa vücudunuz bununla ilgili alarm verir. Her iki durumda da kaşlarınızın dökülmesiyle karşılaşabilirsiniz. Hormonlarınızda bir bozukluk varsa dökülen kaşlarınızın yerine yenisi de çıkmaz. Bu sebeple doktora görünmelisiniz.





Geçmeyen sivilceler ve izleri

Vücutta sivilce oluşumu tıkanmış gözenekler sebebiyle olur. Hepimiz hayatımızın bir döneminde baş edilemeyen sivilcelerle karşılaşmış olabiliriz. Ancak haftalarca geçmeyen ve kanayan sivilceler, ciltte “korsinom” hastalığının belirtisi olabilir. Korsinom, vücutta oluşan bir tür kanser ancak az riskli ve erken teşhiste oldukça hızlı tedavi edilebilir. Korkutucu görünen bu sağlık probleminin teşhisi için uzmana danışmalısınız.





Kadınlarda aşırı tüylenme

Tüyler aniden dudak üstünde, çene etrafında ve karnınızın altında uzamaya başlarsa yumurtalıklardaki hormonal dengesizliğin işaretidir ve tedavi edilmezse “polikistik over sendromu“na sebep olabilir. Sağlıklı kadınlarda ayda bir yumurtlama görülürken bu sendromda çok nadir veya hiç yumurtlama görülmez. Tüylenme genetik de görülebilir, öncelikle akrabalarınıza sormalısınız.





Cildin ve göz bebeğinin sararması

Yaş aldığınızda cildinizde ve göz bebeğinizde sararmalar meydana gelebilir. Bu durum aynı zamanda böbreklerinizde problem olduğuna da işaret eder.





Koyu renkli göz altı halkaları

Gözde meydana gelen koyu halkalar genellikle yaşam tarzınız ile alakalıdır. Bu durum yeterince uykunuzu alamadığınızı gösterir.



