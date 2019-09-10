Hollanda, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 3'üncü ve 4'üncü hafta maçlarında önce Almanya'yı 4-2, ardından Estonya'yı 4-0 yendi.

Her iki maçta da etkili bir oyun ortaya koyan Babel, Estonya maçında takımının ilk iki golüne imza attı. Bir diğer milli futbolcu Georginio Wijnaldum ise Ryan Babel için "Ryan şarap gibisin. Yaşlandıkça daha iyi oluyorsun"

Babel ise Estonya maçı sonrası "Uzun zamandır buralardayım. İnsan tecrübe kazandıkça kafasını daha iyi kullanıyor" dedi. Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman ise öğrencisinin performansına pek şaşırmadı ve "Ryan'ı yıllardır tanıyorum ve büyük bir profesyonel olarak biliyorum. O, hala önemli derece fark yaratabileceğini kanıtladı"

Babel, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 Süper Lig maçında 2 gol attı.