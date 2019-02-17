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Wilders’ten çifte vatandaş Türklere karşı girişim

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, çift uyruklu kişilerin oy kullanmasını veya siyaset yapmasını imkansız kılan bir yasa önerisi verdi

17 Şubat 2019, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
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Wilders’ten çifte vatandaş Türklere karşı girişim

Wilders, yasanın amacını “Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi’nin meclis, yerel parlamentolar ve belediye meclislerinden atılması” olarak açıkladı. BBC Türkçe’ye göre Wilders, Hollanda Temsilciler Meclisi’nde aşırı sağcı PVV ile Hollandalı Türklerin kurduğu Denk Partisi’nin üyeleri arasında bir süredir yaşanan ateşli tartışmaların ardından harekete geçti.

Wilders, “Burada bulunma gerekçeleri Hollanda vatandaşı olmaları. Ama herkes biliyor ki, esas olarak Türklerin çıkarları için çalışıyorlar. Erdoğan rejiminin en büyük destekçileri” dedi. Denk lideri Tunahan Kuzu, PVV’nin giderek özgürlükleri kısıtlayan bir partiye dönüştüğünü belirtti.

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