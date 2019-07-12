Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Wimbledon Tenis Turnuvası’nda ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep finalde karşılaşacak. Peki, Simona Halep Serena Williams final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda? İşte Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı ile ilgili detaylar…

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.00’te karşılaşacak. Karşılaşma EUROSPORT kanalından izlenebilecek.

Finali kazanması halinde Wimbledon'daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'ın rekoruna da ortak olacak.

Halep ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Geçen yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Rumen sporcusu oldu.