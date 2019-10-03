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  • Wolverhampton, Beşiktaş'ın Avrupa tecrübesinden ve taraftarından çekiniyor

Wolverhampton, Beşiktaş'ın Avrupa tecrübesinden ve taraftarından çekiniyor

Bu akşam İstanbul'da oynanacak Beşiktaş Wolverhampton maçı için son hazırlıklar tamamlanıyor. Maç öncesi yapılan son basın toplantısında konuşan Wolverhampton teknik direktörü Nuno Espirito Santo, maçın atmosferi ve rakibi Beşiktaş'la ilgili konuştu.

03 Ekim 2019, Perşembe 09:59
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"Zor durumlarından faydalanmak istiyoruz"

"Zor durumlarından faydalanmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında iç sahada Wolverhampton'la karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa'daki 218. maçına çıkacak.

Rakip Wolverhampton'ın teknik direktörü Santo ise bu maçın kolay olmayacağı görüşünde. Santo maç öncesi yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın ilk maçtaki kötü performansının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Beşiktaş uluslararası deneyimi olan birçok oyuncuya sahip. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Futbol her türlü sonuca açık bu nedenle temkinliyiz. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun farkındayız fakat şu an zor bir dönemden geçiyorlarsa bunu kullanmak istiyoruz."

"Taraftar baskısıyla başa çıkmalıyız"

"Taraftar baskısıyla başa çıkmalıyız"

Beşiktaş taraftarının oluşturacağı baskıyla ilgili de konuşan Wovlerhampton teknik direktörü, "Beşiktaş'ın uluslararası deneyimi fazla olan birçok oyuncusu var. Taraftar etkisinin de farkındayız ve bu bunlara göre hazırlandık. Bu zorluklarla başa çıkabilmek gerekiyor. Bizim için ekstra bir durum yok, her zamanki gibi saha içine odaklanacağız" dedi.

"İstanbul'a geleceğimiz için heyecanlandık"

"İstanbul'a geleceğimiz için heyecanlandık"

Basın toplantısında Wolverhampton oyuncularından Conor Coady de konuştu. Coady, "Kura çekiminde Beşiktaş çıkınca İstanbul'da oynayacağımız için çok heyecanlandık. Güçlü bir taraftara karşı oynayacağız. Buna benzer atmosferlerde bulunduk ve bu atmosferlere alışığız. Hoşumuza gideceğini düşünüyorum" cümlelerini kullandı.

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