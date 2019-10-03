"Zor durumlarından faydalanmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında iç sahada Wolverhampton'la karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa'daki 218. maçına çıkacak.

Rakip Wolverhampton'ın teknik direktörü Santo ise bu maçın kolay olmayacağı görüşünde. Santo maç öncesi yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın ilk maçtaki kötü performansının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Beşiktaş uluslararası deneyimi olan birçok oyuncuya sahip. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Futbol her türlü sonuca açık bu nedenle temkinliyiz. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun farkındayız fakat şu an zor bir dönemden geçiyorlarsa bunu kullanmak istiyoruz."