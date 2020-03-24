Woody Allen yeni bir yayınevi buldu

Amerikalı yönetmen, senarist ve aktör Woody Allen'ın üvey kızı Dylan Farrow, babasının kendisini çocukken taciz ettiğini iddia etmiş; Woody Allen ise iddiaları tekrar yalanlayarak 25 yıldan uzun bir süre önce bu iddia ortaya atıldığında iddianın araştırıldığını ve suçsuz bulunduğunu söylemişti. Allen, Farrow'un annesi Mia Farrow'un kızını bu hikayeye inandırdığını savunmuştu. Söz konusu iddialar uzayıp giderken Allen, toplumdan büyük oranda dışlanmıştı. Geçtiğimiz ay, ABD'de Hachette kitap yayınevi, Allen'nın notlarından derlediği anı kitabını basmayacağını duyurdu. Yayınevinin kararında, okuyuculardan gelen tepkiler etkili olmuştu.

Yenisini buldu

Woody Allen, notlarından derlediği yeni kitabını tüm eleştirilere rağmen yeni bir yayınevinden çıkardı. 400 sayfalık Apropos of Nothing isimli kitap, Arcade Publishing tarafından pazartesi günü yayınlandı. Allen ayrıca üvey kızının taciz iddialarına da cevap verdi. İstismar şeklinde yanlış anlaşılabilecek hiçbir şey yapmadığını söyleyen Allen, kızının kendisini taciz ettiğini iddia ettiği gün bir oda dolusu insanla öğlen televizyon izlediğini yazdı.

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