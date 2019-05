Work and Travel'a rekor talep!

Work and Travel'a rekor talep! Yurt dışında dil okulu fiyatlarını karşılayamayan aileler çocuklarını yurtdışı çalışma programı olan Work and Travel’a yönlendirdi. Bu yıl Work and Travel'da Türkiye kontenjanı artıyor. Programa şimdiden talep patladı / Hülya Çaylak'ın haberi...