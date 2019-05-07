Dolardaki artışla birlikte yurt dışında dil okulu fiyatları yükselince öğrenciler alternatif yollar aramaya başladı. Amerika’da çalışma ve gezme fırsatını birlikte sunan Work and Travel’a rekor seviyede başvuru oldu. 6 bin öğrencilik kontenjan başvuruların alındığı ekim ayının daha ilk haftasında tamamen Yaklaşık 10 bin kişi başvuru yaptı. doldu. Amerikan Konsolosluğu’nun Türkiye’ye verilen öğrenci kontenjanını artırması gündemde.

AYDA 1900 DOLAR

Öğrencilere Amerika’da 3 ay çalışma ve 1 ay gezme hakkı sunan Work and Travel’a tüm dünyadan 150 bin öğrenci katılıyor. Yurtdışında eğitim almaya bütçesi yetmeyen öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programla öğrenci para biriktirebiliyor. İş bulan öğrenciler haftada 32 ile 40 saat arasında çalışabiliyor. Saati 12 dolar alan bir işçi bu yolla ayda 1920 dolar (11 bin 500 lira) kazanabiliyor.

HEM MAAŞ HEM BAHŞİŞ

Work and Travel programıyla Amerika’ya giden öğrenciler hizmet sektöründe çalışabiliyor. Oteller, restoranlar, kafeler, büyük eğlence parkları gibi yerlerde çalışan öğrenciler bu süreç boyunca haftalık maaşlarının yanı sıra bahşişlerden de gelir kazanıyor. Özellikle garsonluk, kasiyerlik, resepsiyonist ve bellboy gibi işlerde alınan bahşiş miktarı alınan maaşı geçebiliyor. Buna mesai de eklenince birçok masraf çıkarılmış oluyor.

ERKEN DAVRANIN

Work and Travel başvurularının ekimde başladığını belirten Oxford House College Genel Müdürü Deniz Akar, şöyle konuştu. “Öğrenciler haziranda gidiyor ve eylül sonuna kadar Amerika’da kalabiliyor. Elini çabuk tutanlar sponsor işyerleri tarafından açılan iş listesinde en iyi ve yüksek gelirli işi seçebiliyor. Amerikan şirketleri öğrencilerle iş fuarları düzenleyerek ya da internet üzerinden görüşerek alım yapıyor.”

NOTLARA DİKKAT!

■ Üniversitede 4 yıllık bölümde aktif öğrenci olmak

■ 18-26 yaş arasında olmak (Bazı kurumlarda yaş sınırı artıyor)

■ En az 2.00 not ortalamasına sahip olmak

■ Orta seviyede İngilizce bilmek

İŞTE İZLENECEK YOLLAR

■ 2020’de programa katılmak isteyenler için başvurular ağustosta alınacak.

■ Başvuru yapmak için ilk adım aracı kurumu seçmek. Bunun için araştırma yapın.

■ Şirkete ödeyeceğiniz ön kayıt ücreti ortalama 500 dolar.

■ İş yerleşimi sonrasında 1500 dolar daha ödeme alınıyor.

■ Uçak biletleri ise 600-1000 dolar arası değişiyor.

■ Yapmak istediğiniz işi seçin. İşi seçtikten sonra işverenle iletişime geçmenizde fayda var.

■ Amerikan Konsolosluğu’ndan vize için randevu alınıyor. Vize ücreti 160 dolar.