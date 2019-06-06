X, Y ve Z kuşakları nasıl besleniyor?

1946 – 1964 arası doğanların bebek patlaması kuşağı, 1965-1980 yılları arasında doğanların X Kuşağı, 1980-2000 yılları arası doğanların Y Kuşağı, 2000 yılı ve sonrasında doğanların Z Kuşağı olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar kişisel özellikler, tutum ve davranışlar açısından kuşaklar arasında farklılıklar bulunduğunu göstermekle birliktebu farklılıkların net ve kesin olmadığı da ileri sürülmektedir.

X KUŞAĞI

X kuşağında doğup büyüyen bireyler, iş yaşamında sadık, kanaat duyguları yüksek ve aynı işte uzun yıllar çalışmış kişilerdir. X kuşağı bireyleri, teknolojik devrime denk geldiklerinde zorunlu olarak teknoloji kullanmaya başlamışlardır. X kuşağının genellikle öğün sayıları azdır. Sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yapmaktadırlar. Yemeklerde en çok buğday ve buğday unu ile yapılan yağlı hamur işleri vardır. Yaşadıkları coğrafi bölgenin de etkisiyle beslenmelerini ağırlıklı olarak hayvansal ürünlerden sağlamaktadırlar. X kuşağı içecek olarak genellikle, boza, oralet, kımız, ayran, şerbet, şalgam, hoşaf ve kefir kullanılmaktadır. En çok kullanılan sebzeler: Kabak, pancar, pırasa, havuç, soğan, sarımsak, turp, patlıcan, dağ ıspanağı, salatalıktır. Meyve ve kuruyemişlere de ilgi gösterdiği bilinmektedir. En çok kullanılan meyve ve kuruyemişler, erik, kayısı, şeftali, elma, kavun, karpuz, şeftali, iğde, dut, fıstık, armut, üzüm, fındık ve ceviz gibi ürünlerdir. X kuşağında en çok tüketilen baklagiller ve tahıllar, bulgur, pirinç, un, mercimek, buğday nişastası, nohut; sebzeler pırasa, lahana, ıspanak, pazı, şalgam, hıyar, soğan; yağlar zeytinyağı, kuyruk yağı, sadeyağ; otlar ve baharat, misk, safran, zeytin, maydanoz, hardal, sarımsak, kişniş, nane, kimyon, eflak tuzu, sakız, sirke, fülfül (karabiber), tarçın, karanfil, anber; Hayvansal gıdalar yumurta, tavuk, peynir, süt, yoğurt, kaymak, istiridye, karides, paça, kaz, sığır işkembesi, bal, av kuşları, balık olarak sıralanabilir.

Y KUŞAĞI

Bu kuşak üyeleri, elde ettikleri gelirden çok, sosyal yardımlar, esnek çalışma saatleri gibi manevi olarak da onları tatmin edecek faktörlere odaklanmaktadırlar. Bu kuşak için iyi bir gelirden çok, yaptıklarının onaylanması, eğitim ve öğrenme fırsatlarının da dâhil olduğu bütünsel bir iş tatmini çok daha önemlidir. Diğer kuşaklarlaekonomikdüzeyleri kıyaslandığında,alım gücü en yüksek olduğu ortaya konulmuştur.X kuşağında iki öğün olan yemek yeme alışkanlıkları , y kuşağında üç öğüne çıkmıştır. X kuşağı; hayvansal yağları sık tüketirken, y kuşağı; sağlık yönündenbitkisel yağları tercih etmektedir. Y kuşağı daha çok ayçiçek , margarin ve zeytinyağı kullanmaktadır. X kuşağı bireylerinin daha çok tükettiği besinler ; döner, pide, lahmacun, simit, gözleme, börek, dürüm, köfte, yahni, tandır, kebaplar, balık çeşitleri, pastırma, sucuk, çeşitli peynirler, zeytinler vebazı sakatatlar bol miktarda tüketilmektedir. Y kuşağı bireyleri X ‘e kıyasla, tüm meyve sebzeleri görmesi mümkündür. Bakliyat olarak ise mercimek, nohut, pirinç en çoktüketilenleridir. Y kuşağıçorba çeşitleri olarak, mercimek, ezogelin, tarhana, işkembe, tuzlama ve domates çorbaları daha çok tüketilmektedir. Tatlı çeşitliliği Y kuşaklarında talep görmüş olup, muhallebi, baklava, kadayıf, sütlaç, tulumba, lokma, lokum, yaş pasta ve çeşitli kurabiyelerçok fazla tüketilen ürünler arasındadır.

Z KUŞAĞI

Bu kuşak henüz çalışma hayatında olmadığı için net bir şekilde kuşağın iş yaşamıyla ilişkili güçlü ve zayıf yönleri tespit edilememiş olsa da, tahminler; Z kuşağı üyelerinin markalara ve çalıştıkları organizasyonlara karşı sadakatsiz olabileceklerini, azimli ve hırslı olmayabileceklerini, çabuk sıkıldıkları için kolay vazgeçebileceklerini göstermektedir. Z kuşağı düzensiz beslenmektedir, özellikle kahvaltı öğününü atlamaktadırlar. Z kuşağı bireyleri hazır, pratik genellikle fast food tarzı beslenmeyi severler. Bu kötü beslenme alışkanlıklarından dolayı ev yemeklerini, süt ürünlerini çok tercih etmezler. İçecek olarak daha çok; gazlı, asitli ve şekerli içecekler tercih ederler. Z kuşağı bazı yiyecekleri kremalı, soya soslu, barbekü soslu ve beşamel soslu v.b gibi tüketirler. Aperatif olarak çiğ köfte tercih sebepleridir. Z kuşağı tatlı olarak genellikle waffle, donut, künefe vb. tatlıları tüketmektedirler.



