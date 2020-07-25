Xavi corona virüse yakalandı

Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, Instagram'dan yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı. Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon euro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.