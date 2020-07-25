Xavi corona virüse yakalandı
Eski Barselonalı yıldız Xavi corona virüse yakalandığını açıkladı.
25 Temmuz 2020, Cumartesi 12:40 Son Güncelleme:
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Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, Instagram'dan yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı. Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon euro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.
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