Türkiye’de ise 2017’de 7.2 milyar dolar olan sağlık turizmi geliri, 2018’de 8.5 milyar dolara yükseldi. Pastadan pay almak isteyen İstanbul Cerrahi Hastanesi de yeni yatırımlar için harekete geçti.

KOMPLEKS KURACAK

Bodrum’da büyük bir sağlık kompleksi yapacaklarını belirten İstanbul Cerrahi Hastanesi Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, “Bu kompleksin içinde hastane, rezidans, otel, rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezi olacak. Ayrıca burada bir kanser enstitüsü kuracağız. Bütün prosedürleri hallettikten sonra 1.5 yılda inşaatı bitirebiliriz” dedi.

200 MİLYON DOLAR

Yatırım miktarının 200-250 milyon dolar olduğunu söyleyen Turhan, şöyle konuştu: “Bu rakam duruma göre 500 milyon dolara da ulaşabilir. En az 150 yataklı bir merkez olacak. Devletin vergi avantajı gibi birtakım pozitif ayrıcalıklar sunmasını arzu ediyoruz. Çünkü hastalarımızın çoğu yurtdışından gelecek. Yatırımımız bu yönüyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak.”

CİRONUN YÜZDE 45’İ

İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin cirosunun yüzde 40-45’inin yabancı hastadan elde edildiğini belirten Ahmet Nuray Turhan, şöyle devam etti: “Hedefimiz bunu 1.5 katına çıkarmak. İstanbul Cerrahi Hastanesi’ni 2 yıl önce 15 milyon dolar borçla aldık. 3 yılda 60 milyon dolar yatırım yaptık. Hastanemizin yüzde yüz hissesine sahip yatırımcımız Ghassan Şakir de yeni yatırımlar konusunda çok iştahlı.”

Hülya Çaylak