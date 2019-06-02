Yabancıya satış 2012 yılında çıkarılan mütekabiliyet yasasının ardından hızla artarken, Türkiye’den mülk alan yabancı ülke vatandaşları da oldukça çeşitlendi. Önceden Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Rusya öne çıkarken, son birkaç yılda Körfez ülkelerinin ağırlığı göze çarpıyordu. 2019’un ilk 3 ayında ise listeye Çin, Güney Kore ve İran da girdi.

YÜZDE 86.1 ARTIŞ

Tapu Kadastro Yabancı İşler Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, 2019’un ilk 3 ayında (ocak, şubat, mart) 11 bin 198 yabancı ülke vatandaşı yaklaşık 2.5 milyon metrekarelik mülk satın aldı. Geçen yıl bu rakam 1.3 milyon metrekare seviyesindeydi. Böylece yabancıların mülk alımdaki artış yüzde 86.1 gibi rekor bir artış gösterdi. Geçen yıl mülk alan kişi sayısı ise 5 bin 845’ti.

KÖRFEZ AĞIRLIKTA

Körfez ülkelerinin mülk edinimindeki ağırlığı bu yıl da devam etti. İlk 3 ayda satılan 2.5 milyon metrekarelik mülkün 868 bin metrekaresini 4 bin 467 Körfez ülkesi vatandaşı aldı. Araplar’ın toplam satışlar içindeki payı yüzde 35 oldu. Geçen yıl Körfez’den 2 bin 196 kişi 308 bin metrekarelik mülk almış ve toplam içindeki payları yüzde 23’te kalmıştı.

ÇİN VE GÜNEY KORE'DEN BÜYÜK YATIRIMCI GELDİ

2019 ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Çin, Güney Kore ve İran Türkiye’yi tercih eden ilk 10 ülke arasında yer aldı. Çin ve Güney Kore’de işlem sayısı düşükken, yüz ölçümü bazında yatırımların yüksek olduğu görülüyor. Örneğin Çin’den 98 yatırımcı, 321 bin metrekarelik alımıyla ikinci sıraya yerleşirken, Suudi Arabistan, 396 yatırımcının 336 bin metrekarelik alımıyla ilk sırada bulunuyor. Güney Kore ise sadece 13 yatırımcının yaptığı 229 bin metrekarelik alımla Irak’tan sonra dördüncü sırada bulunuyor. Irak’tan ise 2 bin 196 kişi 266 bin metrekarelik alımıyla üçüncü.

VATANDAŞLIK HAKKI

Türkiye’den mülk alan yabancılara önemli avantajlar da sunuluyor. Örneğin, yabancı yatırımcılar gayrimenkul alımlarında KDV’den muaflar. Ayrıca 250 bin dolarlık mülk edinen yabancılara Türk vatandaşlığı veriliyor. Rakamları değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli, “Yeni düzenlemeler ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımına olan ilgisini arttırdı. Türk vatandaşlığı kazanabilmek için daha önce 1 milyon dolar olan taşınmaz satın alma bedelinin 250 bin dolara düşürülmesinin de önemli bir etken olduğu söylenebilir” dedi.

KİMLER ALDI?

HANGİ İLLER TERCİH EDİLDİ?