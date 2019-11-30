Yağmur çamur dinlemediler, mağazalara akın ettiler

Dünya genelinde her yıl kasım ayının son cuma günü yapılan ve yüzde 80’lere varan ‘Efsane Cuma’ indirimleri, Türkiye’de bu ayın 21’inden bu yana devam ediliyor. Ancak asıl indirim 29 Kasım’a denk geldiği için binlerce vatandaş, dün başlayan şiddetli yağmura rağmen özellikle elektronik, giyim ve kişisel bakım mağazalarında izdihama yol açtı.

Rekor bekleniyor

Geçen yıl Efsane Cuma gününde Türkiye’de kartla tam 3.4 milyar TL’lik alışveriş yapılmıştı. Bu yıl rakamın 5 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor. Black Friday olarak yapılan ABD’deki indirim döneminde ise geçen yıl 6.2 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Araştırma şirketi Statista analizlerine göre, bu yıl ise bu rakamın 7.5 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Efsane çılgınlık

İstanbul Teşvikiye’de bulunan spor mağazasında dün geceden sıraya girenler, yağmura aldırış etmeden 2 bin 500 liradan 1.500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek için beklediler. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı. Efsane günden faydalanmak istediği için sıraya girdiğini belirten Nazlı Adem, “Bir saat oldu, yağmurda bekliyorum. Sel çıksa, felaket kopsa buradan ayrılmam” dedi.

En çok bebek bezi

Geçen yıl Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Amazon Türkiye, Boyner, Hepsiburada ve Gittigidiyor gibi büyük e-ticaret siteleri binlerce kalem üründe yüzde 70’e varan indirimlerle gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyor. En çok talep gören ürünler ise bebek bezi, cep telefonu, TV, kıyafet, parfüm, kedi maması, küçük ev aletleri, beyaz eşya, aksesuar oldu. Gittigidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Günlük ziyaret sayısında 2 kat ve kişi başına ortalama harcama tutarında ise 2.5 kat artış gerçekleşti” dedi

NOT: Bir ürün almadan diğer sitelere de bakmanızda fayda var. Çünkü aynı ürün indirimde olsa bile büyük fiyat farklarıyla satılabiliyor.



