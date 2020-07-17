Aklınızı başınızdan alacak bir lezzet: Yalancı su böreği tarifi

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Yalancı su böreği tarifi

Yalancı su böreği malzemeleri

4 adet böreklik yufka

Sosu için;

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

Bir tutam tuz

İç harcı için;

2 şer dilim beyaz ve Ezine peynir karışımı

Bir tutam maydanoz

Yalancı su böreği yapılışı

Öncelikle geniş bir kapta sosu hazırlıyoruz. Büyük fırın tepsisine bir yufkayı kenarlarından sarkacak şekilde tepsinin altını yağlayarak seriyoruz. Ardından iki yufkayı ortalarından bölüp sosa batırıyoruz. Gelişi güzel tepsinin her yerini kaplayacak şekilde seriyoruz. Diğer böldüğümüz yufkaları da o şekilde yaptıktan sonra arasına hazırladığımız iç harcını serpiyoruz. Onun üzerine de tekrar kalan yufkaları sosa batırıp çıkardıktan sonra seriyoruz. En sonunda kenarlardan sarkmış olan yufkaları tepsinin orta kısmına gelecek şekilde diğer ıslak yufkaların üzerine katılıyoruz. Kalan sosu tüm yufka ıslansın diye en üste döküp yayıyoruz. Ve dilimleyip streçledikten sonra 1 gece buzdolabında bekletiyoruz. Böylece yufkalar sosu iyice çekerek lezzetine lezzet ve hafiflik katacaktır. Ardından önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına üzerine yumurta sürüp tepsiyi veriyoruz. Üzeri ve altı kızarınca fırından alıp üzerini örterek dinlendiriyoruz.



