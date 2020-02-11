Magazin Yalnızlık 6 ay sürdü! Serdar Ortaç'a yeni sevgili

Yalnızlık 6 ay sürdü! Serdar Ortaç'a yeni sevgili

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Yalnızlık 6 ay sürdü! Serdar Ortaç'a yeni sevgili

Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken açtı.

11 Şubat 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Beş yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken açtı. İngilizce konuştuğu yabancı kız arkadaşıyla önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

'Kimse yok hayatım rahat ol'

Üç saat kaldığı mekandan önce çıkıp etrafı kontrol eden Serdar Ortaç arkasına dönüp “Gel hayatım kimse yok, rahat ol” diye seslendi. Bu sırada flaşlar patladı.

Yüzünü saklamaya çalıştı

Sarışın güzel yüzünü saklamaya çalıştı. Serdar Ortaç muhabirlerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerini “Araba mı? Evet arabam yeni, güzel değil mi?” diyerek anlamazlıktan geldi.


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