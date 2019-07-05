Yargıtay: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etti

Yargıtay: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etti Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.