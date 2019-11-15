Yargıtay, kararında kira sözleşmesinde yer alan ’Kira ödenmediği takdirde devletin belirlemiş olduğu gecikme cezası oranı ile tahsil edilecektir’ maddesine dikkat çekti.

Taraflar temyiz etti

Vadesinde ödenmeyen kira ücreti sebebiyle mülk sahibiyle kiracı tartıştı. Sözleşmede belirtilen tarihte kirasını alamadığını belirten ev sahibi, gecikme sebebiyle paranın faiziyle birlikte tahsil edilmesi talebiyle mahkemenin yolunu tuttu. Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Kararı hem davacı ev sahibi hem de davalı kiracı temyiz etti.

Faiz uygulanmalı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, “Kira sözleşmesinin 6’ncı maddesi gereğince kira parasının ödeme zamanı ve vadesinde ödenmediği takdirde uygulanacak faiz oranı belirlenmiştir. Kira bedellerinin ödeme günü belli ve muayyen olduğuna göre bu durumda vade tarihinden itibaren kira alacağına kararlaştırılan faizin uygulanması gerekir” denildi.