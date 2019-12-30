Yüksek Mahkeme, günde 11 saate kadar çalışan işçinin 1 saat, 11 saatten fazla çalışan işçilerin ise 1.5 saat öğle molası yapması gerektiğine hükmetti.

Dışarıda geçirebilir

Gün içinde işçinin yemek, çay gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı olduğunun vurgulandığı kararda, işçinin ara dinlenme saatinde tamamen serbest olduğu, bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebileceği ifade edildi. Kararda; ayrıca işçinin ara dinlenme süresini işyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesinin verilmemiş sayılacağı belirtildi.

Çalışma saatine göre ara izin

4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika.

4 saatten 7.5 saate kadar süreli işlerde 30 dakika.

7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat.

11 saat süreli işte 1 saat.

11 saatten fazla süreli işte 1.5 saat.



