Yarım altın ne kadar? (18 Şubat 2019 altın fiyatları)

Yarım altın ne kadar? (18 Şubat 2019 altın fiyatları) Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,80 lira oldu.