Yarım altın ne kadar? (18 Şubat 2019 altın fiyatları)
Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,80 lira oldu.
Yatırımcısı 18 Şubat 2019 altın fiyatlarını araştırıyor. İşte son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 226,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,80 liradan, bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 514 liradan, 206,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,70 liradan, bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
730 liradan alınan Yarım Ziynet 740 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satıldı.