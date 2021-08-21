Yarım kalan projede teslim zamanı

Fikirtepe’de bazı müteahhitler finansal sıkıntıya düşüp, projelerini yarım bırakmıştı. Bu projelerdeki ev sahipleri mağdur olunca 2018 yılında yarım kalan inşaatların tamamlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Bu kapsamda devredilen projelerden biri de ‘Vartaş-1’ yapı adasıydı. Bakanlığın finansman desteği sağladığı projenin inşaatı için Kiptaş, Mayıs 2018’de bir ihale düzenledi. İhaleyi 383.4 milyon lira teklifle Torkam İnşaat kazandı.

BU AY BİTECEK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 182 bin 198 metrekare alanda 5 blokta yer alan 1.100 konutun inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şu anda projenin geçici kabul işlemleri yapılıyor. Bakanlık, projenin içinde iki dükkanı teslim ofisi olarak belirledi. Hak sahiplerine konutlarının teslim işlemleri bu ofislerden yürütülecek. Teslimlerin bu ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.

ADIMLAR HIZLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yarım kalan projelere finansman sağlamasının yanı sıra şimdi de tüm Fikirtepe için devreye girip iştirakleri TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla süreci başlattı. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, 5 milyar lira değere sahip olacak 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan Yeni Fikirtepe Projesi için imar planları hazırlanırken, Emlak Konut GYO da ihale sürecini yürütüyor. Bu kapsamda temmuz ayından itibaren yüklenici firmalar Kibritçi İnşaat, Torkam İnşaat ve Siyahkalem ile ihale sözleşmeleri imzalandı. İhalelerin toplam sözleşme bedeli 520 milyon lira oldu.

İNATÇI HAK SAHİBİ İLE SEMBOL OLMUŞTU

Tamamlanan bu proje Fikirtepe’nin sembollerinden biri olmuştu. Hak sahiplerinden biri müteahhit firmayla anlaşmayınca yapı adasının tam ortasında boş bir bina kalmıştı. Bu görüntü sonrası o hak sahibi ‘Fikirtepe İnatçısı’ olarak anılmıştı. Sürecin sonunda hak sahibi, müteahhit Vartaş ile anlaşma sağlasa da Renovia olarak bilinen bu proje tamamlanamadı.