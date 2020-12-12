‘Yaşamla iyi ilişki depresyonu azaltır’

‘Hayatı Anlamak’ serisinin ilk kitabı “Depresyondan Çıkış Yolu” yayınlandı. Neyi amaçlıyorsunuz? Seri kaç kitaptan oluşacak ve bundan sonrakilerin konu başlıkları nedir?

Biz ruh sağlığı ve bilişsel davranışçı psikoterapi alanında uzman bir ekip olarak bu konudaki eksikliği giderme yolunda bir şeyler yapmak için yola çıktık. Burada amaç öncelikli olarak bizim insanımıza dönük Türkçe, Türk kültürüne uygun ve kendi kendine yardım kitapları oluşturmak oldu. Seri üç kitaptan oluşuyor. İlki, “Depresyondan Çıkış Yolu”. İkinci kitabımız sosyal kaygı bozukluğunu ele alıyor.

Doç. Dr. Kadir Özdel tarafından yazıldı. Üçüncü kitabımızın konusu yeme bozukluğu ve Prof. Dr. Aslıhan Dönmez yazdı. İkinci bir seri obsesif kompulsif bozukluğu konu alacak ve kirlenme bulaşma, şüphe kontrol ve düşünce takıntılarını ele alan üç ayrı kitap olacak. Yedinci kitap olarak travma sonrası stres bozukluğunu ele alacağız. Ardından panik bozukluğu ve yaygın kaygı bozukluğuyla serileri devam ettirmeyi düşünüyoruz.

Depresyonda olduğumuzun ilk işaretleri nelerdir?

Depresyonun ilk belirtileri mutsuzluk karamsarlık, üzüntü hali, isteksizlik ilgi azalması ve enerji kaybı-kolay yorulmadır. Bu ana belirtilere ek olarak depresyonda uyku ve iştah bozukluğu, kendine güven azalması, yaşamı anlamsız bulma, dikkat konsantrasyon güçlüğü, kendini kötü ve suçlu görme gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler 15 gün süreklilik gösterirse klinik depresyondan şüphelenmek gerekir.

Depresyonu artıran ve azaltan faktörler nelerdir?

Depresyon, kişinin yaşamda olan ilişkisinden ortaya çıkar. Yaşamda hedefleri olan, ruhsal olarak beslenen, yaşam olayları ne olursa olsun kendi değer ve idealleri olan insanlar, daha zor depresyona girer. Biyolojik anlamda sağlıklı olmak, sağlıklı olmaya dönük yaşamak, örneğin haftada en az 3-4 kez 40-45 dakikalık yürüyüş yapmak, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak bunların hepsi biyolojik anlamda depresyonu azaltan etkenlerdir. Kayıplar, kişinin değer ve idealleri ile ilişkisinin olmaması, yaşama bir anlam bulamamak katamamak, yaşamda süreçten çok sonuçlara odaklanmak ise depresyonu arttıran etkenlerdir.

Depresyondan çıkış yolunu “kendi kendine yardım” tekniğiyle nasıl bulacağız?

Klinik düzeyde bir sorunu olan birey, bundan çıkış yolunu profesyonel bir yardımla bulabilir. Ama gerek profesyonel yardım alırken gerekse de yaşamın içindeki doğal sıkıntıları atlatırken bireyin yapabileceği şeyler de vardır. Depresyondan çıkış yolunu kendi kendine yardımla bulmak demek, kişinin yukarıdaki sorularda yazdığımız şekilde depresyonu arttıran şeyleri yaşamında azaltması, depresyonu azaltan şeyleri de arttırması ile olur.

Yani ruhsal olarak kişinin kendisini besleyen duygusal yaşam, ilişkiler, sosyal ve toplumsal ideallere sahip olması ve bunlara dönük çalışması, bedensel olarak sağlıklı bir yaşam, kişinin hobilerinin olması, felsefi veya manevi anlamda birtakım değer ve idealleri olması, depresyonu azaltan etkenlerdir.

Depresyondan Çıkış Yolu

M.Hakan Türkçapar

Epsilon Yayınevi

216 sayfa