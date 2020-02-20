Yasemin Özilhan setlere dönüyor

2 ay önce 'Mucize Doktor' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi. "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” dedi. Ancak şartları var. Yasemin Özilhan’ın set kuralları şöyle: Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak.

Eşiyle sette tanışmıştı

Yasemin Özilhan, 2006-2010 arasında ‘Doktorlar’da oynadı. Dizi, Özilhan Ailesi’nin sahibi olduğu hastanede çekiliyordu. Çift, İzzet Özilhan’ın bir gün seti ziyaret etmesiyle tanıştı.



