Magazin Yasemin Özilhan setlere dönüyor

Yasemin Özilhan setlere dönüyor

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Yasemin Özilhan setlere dönüyor

Yasemin Özilhan 2002’de oyunculuğa başlamış, 2011’de Anadolu Holding’in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenince mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra da dönmeyeceğini açıklamıştı. Müge Dağıstanlı/ POSTA

20 Şubat 2020, Perşembe 09:12 Son Güncelleme:
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2 ay önce 'Mucize Doktor' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi. "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” dedi. Ancak şartları var. Yasemin Özilhan’ın set kuralları şöyle: Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak.

Eşiyle sette tanışmıştı

Yasemin Özilhan, 2006-2010 arasında ‘Doktorlar’da oynadı. Dizi, Özilhan Ailesi’nin sahibi olduğu hastanede çekiliyordu. Çift, İzzet Özilhan’ın bir gün seti ziyaret etmesiyle tanıştı.

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