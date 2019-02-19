Yaşlıya rahat hayat

Dünyada başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkenin nüfusu yaşlı. Türkiye’nin nüfusu da hızla yaşlanıyor. Yaşlı sayısındaki artış, dikkatleri bu nüfusa yönlendiriyor. Türkiye’nin ilk Yaşlılık Şurası, ‘aktif yaşlanmanın desteklenmesi’ ve ‘yaşlı haklarının güçlendirilmesi’ ana teması ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yarın düzenlenecek.

DOĞUM HIZI DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce 2019’un ‘Yaşlı Yılı’ olarak ilan edileceğini duyurduğunu hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Dünyada nüfus dinamikleri değişti. Doğum hızı düştü, yaşam süresi uzadı ve yaşlı nüfusun oranı giderek arttı. Yaşlının hakkını koruyarak sağlıklı, üretken ve saygın bir yaşam geçirmelerini sağlamak temel hedefimiz” dedi.

NÜFUSA DİKKAT!

Türkiye’nin genç nüfus yapısını koruduğunu ancak yaşlı nüfus oranının da gün geçtikçe arttığını belirten Selçuk, “Bugün nüfusumuzun (82 milyon) yüzde 8.8’ini (7.2 milyonu) oluşturan 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin oranının 2060 yılında yüzde 22.6’ya yükseleceğini öngörmekteyiz. Nüfusumuzun yenilenme kapasitesini korumak için nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesi önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

ÜST DÜZEY KATILIM

I. Yaşlılık Şurası’nda ’aktif yaşlanma’, ’bakım ekonomisi’, ’yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi’, ’yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler’, ’yaşlı hakları’ ve ’yaşlılık ekonomisi’ başlıkları altında komisyon çalışmaları yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapacağı şurada; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Bakanlığın yaşlılarla ilgili çalışmalarına ilişkin bilgi verecek. Ayrıca çok sayıda ülkeden bakan ve üst düzey yöneticiler konuşmacı olarak katılacak.