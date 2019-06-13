Yaz hastalıklarına karşı bu önlemleri alın

Dr. Koray Akay, yaz hastalıkları ve korunma yollarını anlattı:

SICAKLAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR?

- Hamileleri

- 4 yaşından küçük çocukları

- Açık alanlarda çalışanları

- Bakım gerektiren hastaları, bireyleri

- 65 yaş üzeri kişileri, özellikle yalnız yaşayanları

- Kronik hastalığı (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer hastaları gibi) olanları

- Düzenli ilaç alması gerekenleri

- Obez, aşırı kiloluları

YAZ SICAKLARINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

- Saat 10:00-16:00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Özellikle çocukları bu saat arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkarmayın.

- Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin.

- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giyisiler giyin, en az 15 koruma faktörlü kremler kullanılmalı.

- Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.

- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık tuzlu içecekler içmeye özen gösterin.

- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.

- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.

- Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun.

- Boğulma riskine karşı özellikle çocuklarına dikkat edin, yüzme bilmiyorsanız belirtilen sınır bölgelerini aşmayın.

- Açık alanda kenelere karşı dikkatli olun, ısırması durumunda acilen bir sağlık kuruluşuna gidin.

- Kalp ve tansiyon hastası iseniz ilaç alımı yaz aylarında değişeceğinden muhakkak doktorunuza doğru doz alımı için başvurun.

- Astım ve solunum hastasıysanız, günün sıcak saatlerinde (10:00-16:00) mümkün olduğunca dışarı çıkmayın.

- Deniz veya havuzdan çıktıktan sonrasında muhakkak duş alın.

SICAKLARDA NASIL BESLENECEĞİZ?

- Her gün en az 2-2,5lt (10-12 bardak) su için.

- Kafein, alkol ve fazla şeker içeren içecekleri azaltın.

- Yağlı, salçalı, soslu yiyeceklerden ve/veya kızartma gıdalardan uzak durun. Haşlama, ızgara gibi daha sağlıklı yöntemleri tercih edin.

- İçinde her türlü et olan ürünler, süt ve süt ürünleri, yumurta, sebze, meyve gibi çabuk bozulan gıdaların güvenilirliğinden emin olun.

- Açıkta satılan gıdalardan zorunlu olmadıkça tüketmeyin.

- Tükettiğimiz su ve buzun sağlıklı olup olmadığından emin olmamız zor olduğundan kapalı kutulardaki ürünleri alın.

- Tereyağı yerine zeytinyağlı yiyecekleri tercih edin.