Yaz hastalıklarına karşı bu önlemleri alın
Kışın gribi, baharın yorgunluğu varsa yazın da sıcaklık hastalıkları var. Güneş çarpması, tansiyon ve kalp krizi rahatsızlıkları, boğulma, kene ısırması, solunum hastalıkları ve benzeri sorunlar yaz tehditlerinden sadece birkaçı. Ancak özellikle 50 yaş üstü kalp ve tansiyon hastalarının yaz sıcaklarından etkilendiklerini görüyoruz. Dolayısıyla başta 50 yaş ve üstü olmak üzere herkesin yazın getirebileceği sıkıntılardan, bunlardan kaçınma yollarından ve tedavi yöntemlerinden haberdar olmalarında fayda var
Dr. Koray Akay, yaz hastalıkları ve korunma yollarını anlattı:
SICAKLAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR?
- Hamileleri
- 4 yaşından küçük çocukları
- Açık alanlarda çalışanları
- Bakım gerektiren hastaları, bireyleri
- 65 yaş üzeri kişileri, özellikle yalnız yaşayanları
- Kronik hastalığı (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer hastaları gibi) olanları
- Düzenli ilaç alması gerekenleri
- Obez, aşırı kiloluları
YAZ SICAKLARINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
- Saat 10:00-16:00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Özellikle çocukları bu saat arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkarmayın.
- Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin.
- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giyisiler giyin, en az 15 koruma faktörlü kremler kullanılmalı.
- Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.
- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık tuzlu içecekler içmeye özen gösterin.
- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.
- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.
- Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun.
- Boğulma riskine karşı özellikle çocuklarına dikkat edin, yüzme bilmiyorsanız belirtilen sınır bölgelerini aşmayın.
- Açık alanda kenelere karşı dikkatli olun, ısırması durumunda acilen bir sağlık kuruluşuna gidin.
- Kalp ve tansiyon hastası iseniz ilaç alımı yaz aylarında değişeceğinden muhakkak doktorunuza doğru doz alımı için başvurun.
- Astım ve solunum hastasıysanız, günün sıcak saatlerinde (10:00-16:00) mümkün olduğunca dışarı çıkmayın.
- Deniz veya havuzdan çıktıktan sonrasında muhakkak duş alın.
SICAKLARDA NASIL BESLENECEĞİZ?
- Her gün en az 2-2,5lt (10-12 bardak) su için.
- Kafein, alkol ve fazla şeker içeren içecekleri azaltın.
- Yağlı, salçalı, soslu yiyeceklerden ve/veya kızartma gıdalardan uzak durun. Haşlama, ızgara gibi daha sağlıklı yöntemleri tercih edin.
- İçinde her türlü et olan ürünler, süt ve süt ürünleri, yumurta, sebze, meyve gibi çabuk bozulan gıdaların güvenilirliğinden emin olun.
- Açıkta satılan gıdalardan zorunlu olmadıkça tüketmeyin.
- Tükettiğimiz su ve buzun sağlıklı olup olmadığından emin olmamız zor olduğundan kapalı kutulardaki ürünleri alın.
- Tereyağı yerine zeytinyağlı yiyecekleri tercih edin.