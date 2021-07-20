Yaz tatili geldi boşanmış ebeveynler ne yapacak?

HEP BERABER TATIL IYI BIR FIKIR (MI?)

Çocukların iyiliği için ebeveynler bazen birlikte tatile çıkmanın iyi bir fikir olduğunu düşünebilir. Ancak boşanmış anne-babanın birlikte tatil yapması çocuklar için oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Çocuk, anne ve babasının tekrardan bir araya gelebileceği ihtimali üzerinde gereğinden fazla zaman harcayabilir. Enerjisini kendi hayatından çok anne ve babasına yönlendirmesine sebep olabilir. Bu da yaşının gerektirdiği aktiviteleri yapmak yerine tatilini anne-babasının ilişkisini gözlemleyerek, anlamaya çalışarak ve belki aralarını yapmaya çalışarak geçirmesine neden olabilir. Çocuklar hem annesine hem de babasına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden ikisiyle de ayrı bir tatil planı yapmak bu sınırın daha belirgin olmasını sağlayacaktır.

'HIÇ BIR ARAYA GELMEYELIM MI?'

Ancak bu demek değildir ki anne ve baba bir araya gelmemeli. Tabi ki bir araya gelinmeli, mesela özel günlerde ya da yemek yemek için dışarıya çıkıldığında bu buluşmalar olabilir. Ancak burada geçirilen süre daha kısıtlı olduğu için ebeveynlerin sınırlarını korumaları daha kolaydır. Birlikte tatile çıkmak sınır ihlalinin yolunu açacağından yetişkinler için de zorlu bir süreç olabilir. Bu yüzden bütün taraflar için en uygun yol çocuğun, annesiyle ve babasıyla ayrı ayrı yaptığı keyifli bir yaz tatili…