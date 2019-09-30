Yazlık evleri bakımsız bırakmayın

Meltem Kara Söyleyenoğlu/ POSTA

Okullar açıldı, yaz tatili bitti. Birçok kişi yazlık evinin kapısına kilit vurup şehre geri döndü. Ancak bütün bir kış boyunca yazlık evinizi unutmayın. Geri döndüğünüzde küf ve rutubet gibi kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Uzmanlar, yazlık evlerin de bakıma muhtaç olduğunu ve yalıtımın şart olduğunu söylüyor.

RUTUBET OLUŞUYOR

Kış boyunca yeteri kadar korunamayan yazlık evler özellikle rutubetli bölgelerde sert geçen kışın ardından yıpranıyor ve neredeyse her yıl yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. İzocam, yalıtım sayesinde yazlık evlerin ömrünün uzatılabileceği, her yıl bakım gerektirmeyeceği ve yazın iç ortam serinliğinin uzun süre korunabileceği konusunda ev sahiplerini bilgilendiriyor.

ENERJİ TÜKETİYOR

Uzun süre boş kalan yazlıklarda, iç ve dış ortam sıcaklık farklılığı nedeniyle rutubet oluşuyor. Ülkemizde ısı yalıtımı denildiğinde, daha çok soğuğa karşı alınması gereken önlemler akla gelse de sıcak iklimde yalıtım daha önemli. Yalıtımsız ya da yeterli kalınlıkta yalıtımı bulunmayan yazlık evlerde çalışan klimalar yüksek enerji tüketimine neden oluyor.

DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, kış boyunca terk edilmiş halde kalan yazlıkların kışın olumsuzluklarından daha fazla etkilendiğini belirterek, “Yağan yağmur çatılarda akma yapabiliyor, bazı duvarlar suyu içeri çekebiliyor ve evler uzun süre bu şekilde kalıyor. Bu gibi durumlar tamir masraflarını artırıyor ve giderilmesi güç hasara da sebebiyet veriyor” dedi.

YAZLIK EVİN YALITIMINDA BUNLARA DİKKAT!

✔ Tüm dış duvarlar standarda uygun manto levhaları ile çepeçevre yalıtılmalı,

✔ Eğimli çatılarda camyünü çatı şiltesi kullanılmalı. Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerine, kullanılan çatı aralarında mertek aralarına uygulanır.

✔ Düz teras çatılarda ise ısı yalıtım levhasının (XPS) su yalıtımı ile birlikte bir sistem içerisinde doğru bir şekilde kullanılması gerekir.

EN AZ 6 SANTİM

Kalın yalıtımın, yaz aylarında klima kullanımından kaynaklı enerji tüketimini azaltacağına dikkati çeken Doruk Özcan, “Bodrum’da, Antalya’da ya da Çeşme’de yer alan bir evin en az İstanbul’dakiler kadar yalıtıma ihtiyacı bulunuyor.

Örneğin, Datça’da yer alan bir yazlıkta duvarlarda mevcut yerel yönetmelikler çerçevesinde asgari 6 santimetre ve çatılarda en az 10 santimetre yalıtımın yapılması gerekiyor. Bu kalınlıklar Fethiye, Datça, Marmaris ve Gökova gibi yazın göz bebeği olan diğer ilçelerimiz için de geçerli” diye konuştu.



