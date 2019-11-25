Yeni araştırma: Obezite gençlerde beyin hasarına neden oluyor
Araştırmacılar, obezitenin gençlerde beyin hasarı belirtileri ortaya çıkardığını söylüyor. Beyindeki hasarın insanlara tokluk hissi veren ve yemeyi bırakması gerektiğini bildiren bir hormonu etkileyebileceğini söylüyor. Uzmanlar, gençlerde şişmanlığın tedavi edilmesinin önemli olduğunu aksi halde bu sağlık sorunları yetişkinlikte daha da kötüye gidebileceği konusunda uyarıyor.
Healthline’nın haberine göre, MRG taramalarını kullanan bir çalışmada obezite olan gençlerin beyinlerinde hasar olduğu tespit edildi. Radiological Society of North America toplantısında sunulan toplantıda araştırma kilo alımıyla birlikte, şişmanlığın vücutta ve beyinde hasara yol açabilecek sinir sisteminde iltihabı tetikleyebileceğini öne sürüyor.
Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden Pamela Bertolazzi tarafından yürütülen çalışmada iştahın, duyguların ve bilişsel işlevlerin kontrolünden sorumlu önemli bölgelerde obez ergenlerde beyin bazı değişikliklere rastlandı. Araştırmacılar bulguların obezite araştırmalarındaki yaklaşımı değiştirebileceğini söylüyor.