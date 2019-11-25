Yeni araştırma: Obezite gençlerde beyin hasarına neden oluyor Araştırmacılar, obezitenin gençlerde beyin hasarı belirtileri ortaya çıkardığını söylüyor. Beyindeki hasarın insanlara tokluk hissi veren ve yemeyi bırakması gerektiğini bildiren bir hormonu etkileyebileceğini söylüyor. Uzmanlar, gençlerde şişmanlığın tedavi edilmesinin önemli olduğunu aksi halde bu sağlık sorunları yetişkinlikte daha da kötüye gidebileceği konusunda uyarıyor.