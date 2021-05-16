Yeni dizi Halston hakkında bilmeniz gereken 6 şey

Netflix, merakla beklenen, biyografi dizisi Halston 14 Mayıs'ta izleyiciyle buluştu. Dizinin yönetmen koltuğunda Daniel Minahan otururken, dizinin başrolünde moda ikonuna hayat veren Altın Küre ödülü sahibi oyuncu Ewan McGregor yer alıyor. Dizi toplam beş bölümden oluşuyor. İşte Halston hakkında merak ettiğimiz 6 şey...

1- ÜNLÜ TASARIMCININ HAYATINI KONU ALIYOR

Halston, 1970 ve 1980'li yılların New York'una damgasını vuran ve kendi adını taşıyan markasıyla bir moda imparatorluğu kuran Roy Halston Frowick'in hayatını konu alıyor. Başka bir şirket tarafından satın alınan markasını geri kazanmak isteyen Halston'ın zorlu yolculuğuna ortak oluyoruz.

2- YAPIMCILAR ARASINDA EWAN MCGREGOR VAR

Dizinin yönetici yapımcılarından biri aynı zamanda başrol olarak yer alan Ewan McGregor olacak. American Horros Story, Ratched ve Hollywood gibi yapımlarla tanıdığımız Ryan Murphy, dizinin baş yapımcıları arasında. Yönetmenliğini de üstlenen Daniel Minahan, Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Sharr White, Christine Vachon ve Pamela Koffler'la birlikte diğer yürütücü yapımcılar olarak projede yer alacak.

3- DİSKO MÜDAVİMİYDİ

Halston, bir dönemin en ünlü diskolarından biri olan Studio 54'ün müdavimleri arasındaydı. Halston dönemin moda ikonları olan Bianca Jagger ve Liza Minnelli gibi isimlerle yakın ilişkiler kuruyordu.





4- TOM FORD İLHAMINI ONDAN ALDI

15 yaşından beri Halston'ın moda dünyasındaki yerinin farkında olan Tom Ford, efsanevi tasarımcısının kendisinin büyük bir ilham kaynağı olduğunu açıklamıştı.

5- MİNİMALİZMİ MODAYA O KAZANDIRDI

Minimal ve çarpıcı bir moda anlayışını benimseyen Halston, birçok ünlü markanın temelindeki minimalist anlayışın temel taşı oldu.

6- KANSERDEN ÖLDÜ

Halston, 57 yaşındayken AIDS'e bağlı olarak gelişen kanserden öldü







