Yeni dönemde telefon rehberi

1.500 TL’lik IMEI kaydı ücretiyle yurtdışındaki fiyat farkı oldukça azalmış durumda. Bu durum da Türkiye’den satın alınan modellerin beraberinde taksit, garanti ve kampanya gibi avantajlarının öne çıkmasını sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN 5 AVANTAJI

1) Garanti süresi: Avantajların en başında geliyor. Birçok ülkede satış fiyatı Türkiye’den düşük olabilir. Söz konusu garanti olunca tüketiciler dikkatli olmalı. Birçok marka yurtdışından alınan akıllı telefonlara Türkiye’de garanti vermiyor. Telefonunuz bozulduğunda satın aldığınız ülkeye götürüp tamir ettirmeniz gerekebilir. Bu da ekstra bir para ve zahmet demek.

2) Taksit seçenekleri: Öne çıkan konular arasında. 1-2 bin TL’lik avantaj için yurtdışından telefon satın almayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu parayı nakit olarak vereceğinizi unutmayın. Türkiye’deki mobil iletişim operatörlerine giderek, kontratlı olarak satın aldığınız telefonun ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Taksit sayısının satın alacağınız modelin fiyatına göre 12 aya kadar çıktığını belirtelim.

3) Markaların indirimleri: Paylaştığımız rakamların hepsi Türkiye’deki liste fiyatları. Ancak akıllı telefon markaları ve teknoloji mağazaları arasındaki rekabet üst seviyede. Bu da tüketicilere önemli bir avantaj sağlıyor. Markaların düzenlediği kampanyaları takip ederek, liste fiyatlarının çok çok altında yeni bir akıllı telefona sahip olabilirsiniz.

4) Aksesuarlara dikkat: Türkiye’den satın alınan akıllı telefonlarla birlikte verilen aksesuvarların hepsi ülkemize uygun olarak sunuluyor. Yani kutuyu açtığınızda sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Yurtdışından aldığınız ülkelerde sorun yaşamanız muhtemel. Örneğin; ABD’nin elektrik prizlerinin girişi farklı. Dolayısıyla telefon kutularından bu elektrik prizlerine uygun adaptörler çıkıyor. Bu da sizin yeni bir adaptör almanızı ve cebinizden ekstra para çıkmasına neden oluyor.

5) Kampanyalara dikkat: Teknoloji marketleri ve telefon markaları indirimlerin yanı sıra “eskisini getir, yenisini götür” kampanyaları öne çıkmaya başladı. Bu sayede eski telefonunuzu vererek, satış fiyatına daha fazla indirim yaptırabilirsiniz. Paket (bundle) kampanyaları da takip etmeyi unutmayın. Akıllı telefon alırken yanında kablosuz kulaklık, akıllı saat gibi yan ürünleri de hediye olarak alabilirsiniz. Ayrıca bazı akıllı telefon markalarının Türkiye’de ücretsiz ekran değişimi kampanyası düzenlediğini belirtelim.

PASAPORT İLE SIM KART AYNI KİŞİNİN OLMALI

YAPILAN son düzenlemelerle birlikte yurtdışından satın aldığınız akıllı telefonları artık başkasının pasaportuna işletemiyorsunuz. SIM kartla pasaportun sahibinin aynı kişi olması gerekiyor. Dolayısıyla yurtdışına gidip gelmiyorsanız veya pasaportunuzda daha önce işlenmiş bir akıllı telefon varsa, yurtdışından telefon almak sizin için uygun olmayabilir. Ayrıca yurtdışından bir telefon aldığınız, bu telefonu kapanmadan

6 ay kullanabiliyorsunuz. Kayıt işlemini ise çıkış-giriş yaptıktan sonraki 1 ay içinde tamamlamanız gerekiyor. (Hürriyet / Ahmet Can)