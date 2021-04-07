Kültür & Sanat Yeni Hayalet Avcıları filmi yorumu: Acı verici

Yeni Hayalet Avcıları filmi yorumu: Acı verici

Kültür & Sanat

Yeni Hayalet Avcıları filmi yorumu: Acı verici

1984 yılında ilk filmi vizyona giren Hayalet Avcıları (Ghostbusters) serisinin yeni filminin çekimleri devam ediyor. Şimdi 70 yaşında olan filmin başrol oyuncusu Bill Murray, filmin çekimleri hakkında 'Fiziksel olarak acı verici' dedi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 16:10 Son Güncelleme:
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Oyuncu Bill Murray, geçen yıl serinin yeni filmi Hayalet Avcıları Öteki Dünya'da (Ghostbusters: Afterlife) yer alacağını doğrulamıştı. Söz konusu filmin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturuyor. Yeni filmle Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ve Annie Potts da hayranlarıyla tekrar buluşacak. Geçen hafta 36. Santa Barbara Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan ünlü oyuncu 1980'li yıllarda serinin ilk iki filminde yer almıştı. 

Bill Murray

"ÇANTALARI TAKMAK ACI VERİCİYDİ"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Murray film hakkında şunları söyledi:

Beni arayıp, 'Yeni bir Hayalet Avcıları fikrim var. Yıllardır bunu düşünüyorum' dediğini hatırlıyorum. 'Bu ne olabilir ki?' diye düşünmüştüm. (Çekimler) Zordu, gerçekten zordu. Bu iyi olacağını düşünmemin sebebi. Kısa bir zamandı ama fiziksel olarak acı vericiydi. O çantaları takmak inanılmaz derecede rahatsızdı. Bu filmdeki özel efektlerde yüzünüze gelen çok fazla rüzgar ve toz vardı ve çok fazla oturup sonra tekrar kalkıyorduk. 'Bu ne? Ne yapıyorum?' diye düşündürmüştü. Çok rahatsız ediciydi. 

Yeni Hayalet Avcıları filminde Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace ve Paul Rudd da yer alacak. Filmin 12 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor. 


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