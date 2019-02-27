Yeni işçi alana devletten 19.419 lira

Avdagiç “Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek” dedi.

HER BİR ÇALIŞANA...

Devletin 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını bildiren Avdagiç, “Üretilen her mal ihracat olarak değer kazanacaktır. Ekonomik kıskaç, istihdamla kırılacaktır. İstanbul iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyuyoruz” diye konuştu.