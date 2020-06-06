Yeni istihdam paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı yapıldığını söyledi. Albayrak, “Önceliğimiz, istikrarı, istihdamı muhafaza etmek. Tüm paydaşların inisiyatif aldığı destek verdiği bir resim ortaya koyacağız. İstihdam Kalkanı konusunda çizilen çerçeve, bugüne kadarki en geniş en kapsamlısı olacak. Cesur adımlar atılması gereken bir dönemdeyiz. Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam” dedi.

Bu ay açıklanacak

İstihdam Kalkanı’nın detayları bu ay içinde açıklanacak. Pakette halen uygulanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresinin uzatılması, işten çıkarmanın bir süre daha yasaklanması gibi alternatiflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bunun dışında geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ‘İstihdam Seferberliği’ndekine benzer ilave işe alımda ücret, vergi ve SGK primlerinin belli bir süre devlet tarafından karşılanması gibi uygulamaların hayata geçirilebileceği ifade ediliyor.

Bu süreçte pozitif ayrıştık

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde dün ekonomistler ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Albayrak, Türkiye’nin pandemi sürecinde pozitif ayrıştığını belirterek, şunları söyledi: “İkinci çeyrek büyümesinde de Türkiye en az etkilenen ülke olacak. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekle birlikte daha olumlu bir şekilde bu yılı geride bırakacağız. ‘Dünyanın üzerinden kamyon geçerken bize motosiklet çarptı’ diyeceğiz.”

Fırsatçıya geçit yok

5 kamu bankası hafta başından itibaren tarihin en düşük faizli kredi kampanyasını başlatmıştı. Konut kredi faizleri de yüzde 0.64’ten başlıyordu. Krediler konusuna değinen Albayrak, konut kredisi kampanyasında 2 günde 15 bin rakamının geçildiğini açıkladı. Bu dönemde krediyi fırsat bilip fiyat artıranları da uyaran Albayrak, “Kötü niyetli olanlara karşı çok net tavır koyacağız. Devir fırsatçılık yapma dönemi değil. Şikayetleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Vergi affı çıkacak mı?

Vergi affı gibi algılanabilecek konulara olumlu ve sıcak bakmadığını söyleyen Albayrak, “Ama yapılandırma noktasında olsun, farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum. Şu anda somut bir şey yok” dedi.

Yoğun yatırım talebi var

Bakan Albayrak’ın konuşmalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle: