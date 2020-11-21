Yeni korona önlemleri devrede! Çalışanlar hangi ödenekleri alır?

Vakaların artması üzerine artırılan korona önlemleri birçok sektörü etkiliyor. Yayımlanan son genelgeye göre; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeteryalarda sadece paket servisi yapılacak. Sinema solanları yılsonuna kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe ve salonları, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacak.

Market, berber, AVM...

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatlerinde açık olacak. Bu sektörler emek yoğun ve daha çok istihdamın sağlandığı sektörler. Kabaca yapılan hesaba göre bu alanlarda 2 milyondan fazla çalışan bulunuyor. İşyerlerinde faaliyetlerin yavaşlaması durumunda daha önce Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınmıştı.

Yeniden devreye girecek

Pandemi sonrası işyerlerinde ilk kapatma kararının alındığı nisan, mayıs aylarında 3.2 milyon kişi Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlandı. İşten çıkarma yasağına paralel olarak 17 Nisan’da başlayan ücretsiz izin uygulamasından ise 2.1 milyon kişi faydalandı. Ekimde de 540 bin kişi ücretsiz izin desteği aldı. Faaliyetleri kısıtlanan veya tümüyle durdurulan sektörlerde çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması gündeme gelecek.

Normalleşme desteği

Normalleşme kapsamında kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından normal çalışma düzenine geçen işyerlerine üç ay süreyle normalleşme desteği sağlanmıştı. Normalleşme desteğinden yararlanmış işyerleri yeniden kısa çalışmaya dönebilecek.

Ücretsiz izin uygulaması

Kısa çalışmadan yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkartılanlar, günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği alabilecek. Bu, brüt 1.177, net 1.168 lira ücret anlamına geliyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Ancak, Cumhurbaşkanı kararıyla uygulama, Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı ve buna paralel ücretsiz izin uygulaması da 17 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Gerek görülürse bu süreler de 2021 Haziran ayı sonuna kadar uzatılabilecek.

Kimlere KÇÖ ödenir?

Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ), haziran sonuna kadar kısa çalışma başvurusu yapmış olan işyerlerinde çalışıp da isimleri Işkur’a bildirilen işçiler yararlanabilecek. Bu işyerlerinde sonradan işe giren işçiler Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayacak. Kısa Çalışma Ödeneği alabilmek için ödenek başvurusu yapıldığı tarih itibarıyla son 3 yılda en az 450 prim günü bulunması ve 60 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği, alınan maaşa göre ve çalışılmayan gün sayısına göre; 1.752-4.380 lira arasında değişiyor.

Kayıtdışı çalıştırılana nakdi ücret alma şansı