Yeni koronavirüsün dışkı yoluyla da bulaşabileceği açıklandı

AFP'nin aktardığına göre, duyuru virüsün bulaştığı hastaların ishal ve karınla ilgili diğer semptomları gösterdiğini belirten yeni bir çalışmanın ardından yapıldı. Yeni koronavirüsün (2019-nCoV) ana bulaşma yolunun enfekte olmuş kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıklar olduğu düşünülüyor. Ancak araştırmacılar erken vakalarda hastaların solunum yolları semptomlarına fazlasıyla odaklandıklarını söylemişti. Yani sindirim sistemi bağlantısı gözden kaçmış olabilir.

Çinli araştırmacılar tarafından Journal of the American Medical Association (JAMA) adlı hakemli tıp dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre koronavirüsün Aralık 2019'da ilk çıktığı yer olan Vuhan şehrindeki bir hastanede 138 hastanın 14'ünde (yüzde 10) ateş ve nefes darlığı görülmeden 1 ya da 2 gün önce ishal ve bulantı görüldü.









2019-nCoV'un bulaştığı ilk ABD'linin vakasında da hasta iki gün boyunca ishal olmuş ve akabinde dışkısında virüs tespit edilmişti. Hakemli tıp dergisi The Lancet seyrek de olsa Çin'de de benzer vakalar yaşandığını belgelemişti.

Birleşik Krallık Bilim Medya Merkezi'ne (SMC) konuşan Southampton Üniversitesi'nden çevre sağlığı profesörü William Keevil "2019-nCoV'un atipik karınsal semptomlar gösteren hastaların dışkılarında bulunduğun bildirilmesi önemli. Bu yüksek düzeyde bulaşıcı bir dışkısal bulaşma yolu izlenimini uyandırıyor" dedi.

SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) virüsü idrara geçebiliyordu. Bilim insanları o nedenle SARS'la aynı aileye üye 2019-nCoV'un dışkıyla da bulaşma olasılığına çok da şaşırmayabilir. 2003'te Hong Kong'daki Amoy Gardens toplu konutlarında yüzlerce kişi SARS'ın dışkıyla bulaşması nedeniyle hastalanmıştı.









"Virüsün vücut dışında hayatta kalma süresini bilmiyoruz"

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden biyomühendis Jiayu Liao "Dışkıda bulunan 2019-nCoV bu yolla bulaşabilir. Ancak biz hala yeni koronavirüsün vücut dışında ne kadar süre hayatta kaldığını, örneğin HIV virüsü vücut dışında sadece 30 dakika hayatta kalıyor, ve hangi sıcaklık derecelerine duyarlı olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden epidemiyolog Davs Fisman da bu durumum virüsün yayılmasını önlemede yeni zorluklar yaratabileceğini, özellikle de salgın hastalıkların bir anda hızını artırabilme tehdidi yaratan hastaneler içerisinde sorunlar yaratabileceğini belirtti.

ABD'deki Texas A&M Üniversitesi'nde viroloji uzmanı Benjamin Neuman ise bu olasılığın "kesinlikle üzerinde durulmaya değer" olduğunu vurgulayarak şu anda eldeki güncel verilere göre damlacıkların ve enfekte olan yüzeylere dokunup ardından göz, burun ve ağıza dokunulmasının yeni koronavirüsün ana bulaşma yolu gibi gözüktüğünü belirtti.

Tüm dünyada tedirginlik yaratan koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 812'ye ulaştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e çıkarken, bunların 6 bin 188'inin durumu ise ciddi. Koronavirüsün ilk olarak yarasadan insanlara bulaştığı öne sürülmüştü. Ancak Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan, eti ve pulları için yasa dışı biçimde ticareti yapılan pangolinin potansiyel koronavirüs taşıyıcısı olabileceğini bildirdi.

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