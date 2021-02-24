Yeni Malatyaspor Alex de Souza ile görüşeceğini açıkladı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex de Souza'nın gündemlerinde olduğunu söyledi. NTV'ye konuşan Adil Gevrek, "Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" dedi.

İsmi zaman zaman Fenerbahçe teknik heyeti için geçse de Alex futbolu bırakmasının ardından herhangi bir kulüpte teknik kadro görevi yapmadı. Alex, futbol kariyerini 2015 yılında bitirmişti.