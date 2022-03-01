Yeni Malatyaspor Cihat Arslan ile anlaştı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yeni hoca Cihat Arslan oldu. Marius Sumudica'dan sonra Adem Büyük ile futbolcu/teknik direktör olarak anlaşan Yeni Malatyaspor, bu birlikteliği sadece 17 gün sürdürmüştü.

Adem Büyük ile yollarını ayıran Anadolu ekibinde Cihat Arslan bugün göreve başladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Arslan'ın adı son olarak Galatasaray'da teknik direktör yardımcılığı için geçmişti.



