Slovenya’nın Olimpija takımı, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas’ı eleyerek 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor ile eşleşti. Peki, Yeni Malatyaspor Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Slovenya’nın Olimpija takımı oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 1. ön eleme turu rövanş maçında Rigas (Letonya), deplasmanda 3-2 yendiği Olimpija’yı konuk etti.

Olimpija, Çekiçi’nin 45 1 ve Savic 90 2’nci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Eşleşmeyi 4-3 kazanan Olimpija, 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor’un rakibi oldu.

Türk hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği karşılaşmada ise Aberdeen, evinde 2-1 yendiği RoPS’u deplasmanda da aynı skorla geçerek 2. ön eleme turuna çıktı.

YENİ MALATYASPOR OLIMPIJA NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor ile NK Olimpija arasında ilk maç 25 Temmuz'da Malatya'da oynanacak. Rövanş ise 1 Ağustos tarihinde Slovenya'da olacak. Maçın kanalı henüz belirlenmedi.