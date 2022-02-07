Yeni Malatyaspor Sumudica ayrılığını resmen açıkladı
Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi sona erdi. Rumen hoca gönderildi.
07 Şubat 2022, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.
Rumen teknik adama 130 bin Euro tazminat ödenecek. Sumudica'nın Malatyaspor karnesi: 16 maç; 3 galibiyet 3 beraberlik 10 mağlubiyet.
https://twitter.com/YMSkulubu/status/1490630142330347524
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