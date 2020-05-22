Futbol Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

22 Mayıs 2020, Cuma 20:33 Son Güncelleme:
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Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA


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