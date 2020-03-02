Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın ardından göreve getirilen Kemal Özdeş de yaraya merhem olmadı. Kemal Özdeş sadece 5 maç sonunda görevden alındı.
02 Mart 2020, Pazartesi 12:56 Son Güncelleme:
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Kemal Özdeş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'daki görevinden karşılıklı anlaşarak ayrıldı.
Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"
Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen Özdeş, Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 maçta 5 yenilgi aldı. Kemal Özdeş 1 Aralık 2019'da da Kasımpaşa'dan gönderilmişti.
Sezona fena başlamayan Yeni Malatyaspor ise sonraki haftalarda düşüşe geçmiş ve küme düşme hattına yaklaşmıştı.
Aldığı son mağlubiyetlerle 24 puanda çakılı kalan Malatyaspor, 13. sırada bulunuyor ve bir maç eksiği var.