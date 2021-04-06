Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır." denildi.

İlgili protokol gereği izlenimi devam eden vaka sayısının toplamda 8 olduğu belirtildi.

Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



