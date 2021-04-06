Futbol Yeni Malatyaspor'da pozitif vaka sayısı 8 oldu

Yeni Malatyaspor'da pozitif vaka sayısı 8 oldu

Futbol

Yeni Malatyaspor'da pozitif vaka sayısı 8 oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor'da 4 ismin daha Kovid 19 testi pozitif çıkarken toplamda vaka sayısı 8 oldu.

06 Nisan 2021, Salı 19:32 Son Güncelleme:
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır." denildi.

İlgili protokol gereği izlenimi devam eden vaka sayısının toplamda 8 olduğu belirtildi.

Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


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