Yeni nesil kooperatifle 1.500 lira taksitli konut imkanı

Yasal düzenlemelerle birlikte ‘yeni nesil kooperatif’ anlayışı gelişiyor.

Kooperatifin hedefinde önce İstanbul geneline yayılmak, uzun vadede ise Anadolu şehirlerinde proje hayata geçirmek var.

Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Şeffaflıktan ödün vermeden uygun fiyata, yüksek standartlarda konut üretimini sürdürülebilir bir şekilde farklı bölgelere taşımayı hedefliyoruz. İnsanlar uygun taksitlerle yüksek standartlarda, kaliteli konut yapılabileceğini bilmeliler" dedi. Projelerde 2+1 daire için giriş aidatı 75 bin lira. 36 ay vade ile ayda 1.500 lira taksit ödeniyor.

Erkut Çavuş,“Yeni sisteme göre tüm üyelerimiz e-Devlet üzerinden kooperatife dair her şeyi istediği an net bir şekilde görebiliyor” dedi.

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