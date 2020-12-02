Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar

Hollanda'da insanlar çiftliklere akın etmeye başladı. Nedeni ise yeni gelişen ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan bir sağlıklı yaşam trendi. "Koe knuffelen" yani "inek kucaklama" denilen bu yöntemde, insanlar çiftliklerde ineklerle vakit geçiriyor ve ineklerin sıcaklıkları ve boyutları sayesinde streslerinin azaldığı ve mutluluk hormonu olan oksitosin salgılandığı ileri sürülüyor.

Daha önce kedi ve köpekler üzerinde yapılan araştırmalarda, evcil hayvanların sakinleştirici bir etkisi olduğu bulunmuştu. Bu durum büyük hayvanlarla kucaklaşırken daha fazla belirginleşiyor.









Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bazı çiftlikler, sadece kucaklaşma etkinliği için ziyaretçi kabul ediyor. Etkinliği düzenleyen çiftliklerden birinin internet sitesinde şu ifadeler var:

Sevimli hayvanlarımızın tatlı ve meraklı bir doğası var. 39 derecelik bir vücut ısısıyla sıcak ve samimi bir ilgi sunuyor. Bir ineği kucaklamak eşsiz bir deneyimdir. İneklerin kalp atışının insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Duygusal destek veren hayvanlara yönelik bir kurum olan Certapet'in yöneticisi Prairie Conlon, "Bu etkinlik endorfin akışının sağlıklı bir yolu" diyor.





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