Zihin Sağlığı Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar

Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar

Zihin Sağlığı

Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar

Pandemi dönemiyle birlikte stresten ve kaygıdan bitap düştüğümüz doğru. Bu durum da birçok yeni sağlıklı yaşam trendinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlardan biri de Hollanda'dan tüm dünyaya yayılmaya başlayan "inek kucaklama" akımı. Uzmanlar ineklerin vücut ısısı ve boyutları sayesinde insanların stresini azalttığını ve vücuttaki oksitosin seviyesini artırdığını söylüyor.

02 Aralık 2020, Çarşamba 13:21 Son Güncelleme:
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Hollanda'da insanlar çiftliklere akın etmeye başladı. Nedeni ise yeni gelişen ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan bir sağlıklı yaşam trendi. "Koe knuffelen" yani "inek kucaklama" denilen bu yöntemde, insanlar çiftliklerde ineklerle vakit geçiriyor ve ineklerin sıcaklıkları ve boyutları sayesinde streslerinin azaldığı ve mutluluk hormonu olan oksitosin salgılandığı ileri sürülüyor.

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Daha önce kedi ve köpekler üzerinde yapılan araştırmalarda, evcil hayvanların sakinleştirici bir etkisi olduğu bulunmuştu. Bu durum büyük hayvanlarla kucaklaşırken daha fazla belirginleşiyor.



Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bazı çiftlikler, sadece kucaklaşma etkinliği için ziyaretçi kabul ediyor. Etkinliği düzenleyen çiftliklerden birinin internet sitesinde şu ifadeler var:

Sevimli hayvanlarımızın tatlı ve meraklı bir doğası var. 39 derecelik bir vücut ısısıyla sıcak ve samimi bir ilgi sunuyor. Bir ineği kucaklamak eşsiz bir deneyimdir. İneklerin kalp atışının insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Duygusal destek veren hayvanlara yönelik bir kurum olan Certapet'in yöneticisi Prairie Conlon, "Bu etkinlik endorfin akışının sağlıklı bir yolu" diyor.



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