Yeni Superman Michael B. Jordan mı olacak?

Amerikalı oyuncu Michael B. Jordan'ın yeni Superman dizisinde başrolde oynayacağı konuşuluyor. 34 yaşındaki oyuncunun daha önce, J. J. Abrams'ın yöneteceği gelecek Superman filminde oynayacağına yönelik söylentiler için "Onur verici" demesi ise iddiaları güçlendiriyor. Independent Türkçe'nin haberine göre, Jordan ve yapım şirketi Outlier Society, HBO Max'te yayımlanacak ve Superman'in alternatif versiyonu olan çizgi roman karakteri Val-Zod'a dayanacak bir mini dizi üstünde çalışıyor.

PROJE HENÜZ HAZIRLIK AŞAMASINDA

Abrams'ın filminden ayrı olan söz konusu projede Jordan'ın muhtemelen başrolde yer alacağı ama projenin şu anda hazırlık döneminin ilk aşamalarında olduğu ve bir senaristin daha yeni görevlendirilebildiği ileri sürüldü. Abrams'ın filminin de siyahi bir oyuncuya başrolde yer vermesi bekleniyor ancak bu film Val-Zod yerine tanıdık bir Supermen karakteri olan Kal-El/Clark Kent'e odaklanacak.

Jordan'ın Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı karakteri Erik Killmonger her ne kadar Black Panther'in sonunda öldürülse de oyuncunun evrene dönebileceği iddia ediliyor.