Yeni yıl için hediye önerisi
Yeni yıl, her zaman yanımızda olan sevdiklerimize, onları ne kadar sevdiğimizi anlatma fırsatı sunuyor. Renkli tasarımı ile yılbaşının heyecan veren ruhunu yansıtan Plummy Cream Dream set, içerisinde yer alan duş jeli, vücut peelingi ve vücut kremi ile tüm vücut bakımınızı tamamlıyor
Plummy Cream Dream Duş Jelinin içerisindeki badem sütü cildi yumuşatıyor ve kokusu ile enerji vererek gününüzü güzelleştiriyor. Vücut Peelingi, pürüzsüz bir görünüm için doğal arındırıcı partiküller içeriyor.
Vücut bakımının son adımı olan Plummy Cream Dream Vücut Kremi ise meyvemsi kokusu ile özellikle kuru ciltler için benzersiz bir bakım sunarken içeriğindeki shea yağı ile cildi besliyor ve yatıştırıyor.
LR Plummy Cream Dream Set Satış Fiyatı: 119,90 TL