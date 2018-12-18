Yeni yıl için hediye önerisi

Plummy Cream Dream Duş Jelinin içerisindeki badem sütü cildi yumuşatıyor ve kokusu ile enerji vererek gününüzü güzelleştiriyor. Vücut Peelingi, pürüzsüz bir görünüm için doğal arındırıcı partiküller içeriyor.

Vücut bakımının son adımı olan Plummy Cream Dream Vücut Kremi ise meyvemsi kokusu ile özellikle kuru ciltler için benzersiz bir bakım sunarken içeriğindeki shea yağı ile cildi besliyor ve yatıştırıyor.

LR Plummy Cream Dream Set Satış Fiyatı: 119,90 TL