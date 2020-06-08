(Kovid-19) salgınına zamanında müdahale ederek yayılmasını engellemeyi başaran Yeni Zelanda'dan kritik bir açıklama geldi. Başbakan Jacinda Ardern, salgını tamamen yendiklerini ve yarından itibaren bütün yasakların kaldırılacağını duyurdu.

Sınırlar bir süre daha kapalı kalacak

Sınırların bir süre daha kapalı kalacağını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, "Bu hafta sınırdan geçerek ülkeye giriş yapacak herkes iki haftalık süreç içerisinde iki kez test edilecektir. Ayrıca sınırda ya da sınıra yakın bölgede çalışanlar da test edilecektir" ifadesini kullandı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 406 bin 195 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 7 milyonu aştı.

Almanya'da son 24 saatte 173 vaka

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 173 artışla 185 bin 869’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 7 kişi artarak 8 bin 776'ya ulaştı.

Yeni Zelanda'da vaka kalmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı. Başbakan Ardern, "Bu iş bitmedi ama bunun büyük bir başarı olduğunu inkar edemeyiz. Yeni Zelandalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da can kaybı 1382 arttı

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı.

Meksika'da can kaybı son 24 saatte 188 arttı

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 188 artarak 13 bin 699'a yükseldi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 484 artışla 117 bin 103'e ulaştı.







