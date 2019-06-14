'Yerli Cep' için 200 milyonluk yatırım

2018’de yüzde 35 büyüyerek 1 milyon adet akıllı telefon sattıklarını dile getiren Sebahattin Yaman, “700 milyon TL ciroya ulaştık. 100 bin adet yurtdışına satış yaptık ve 50 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdik. Toplam satışızın yüzde 10’u, ciromuzun da yüzde 7’si ihracatla 33 ülkeye oldu. 2019’da ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı ve 150 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

SATIŞ DÜŞTÜ CİRO ARTTI

Türkiye’de 2017’de 11.7 milyon adet satış gerçekleşen akıllı telefon pazarı, 2018’i 10.9 milyon adetle yani yüzde 9 daralma ile kapattı. Döviz kurundaki artışın daralmaya neden olduğunu belirten Sebahattin Yaman, “Ancak ciroda artış sağlandı. Yani 2017’de Türkiye’de 22.3 milyar TL olan akıllı telefon pazarı, 2018’i 24.5 milyar TL ile yüzde 10 artışla kapattı” diye konuştu.

VERGİDE ADALET OLSUN

Cep telefonu sektöründe yerli marka olarak hizmet veren 5 şirket olduğunu dile getiren Yaman, şöyle konuştu: “Cep telefonunda uygulanan taksit sınırı satışları etkiliyor. Ayrıca gümrük beyanlarında adaletsizlik var. Örneğin; son kullanıcı fiyatı 2 bin TL ve 5 bin TL olan ürünler, gümrükte birbirine çok yakın fiyatlarda beyan ediliyor ve bu beyan üzerinden vergilendiriliyor. Oysa perakende fiyat esas alınarak vergilendirme yapılmalı. Örneğin bazı ülkeler ürünün kutusuna ‘önerilen satış fiyatı’nı yazıyor. Böylece hem devlet vergisini doğru şekilde alabilir hem de yerli üreticiler korunabilir.”

Hülya Çaylak