Yerli çiftçiyle hedef büyüttü

Doğrudan 3 bin dolaylı olarak 40 bin kişiye istihdam sağlayan PepsiCo, aynı zamanda bir tarım şirketi. Bugüne kadar Türkiye’de 10 bin hektar üzerinde patates, mısır ve mısır irmiği üretimi sağlayan şirket, toplamda 1.000’e yakın çiftçiyle sözleşmeli tarım yapıyor.

Hepsi yerel patates

Şirketin 2020 hedeflerini konuşmak için bir araya geldiğimiz PepsiCo Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Ece Aksel, ciro bazında globalde 10 büyük operasyondan biri olduklarını söyledi. Türkiye’nin 20 şehrinde, 3 bin 600 hektarda üretim yaptıklarını belirten Aksel, "Cipslerde kullandığımız patatesin tamamı yerel. Türkiye’nin cipslik patates üretiminin yüzde 60’ını biz yapıyoruz. 5 yılda elit patates tohum ihtiyacının tamamını yerli elit tohumdan karşılayacağız" dedi.

Avans verip destekliyor

Sadece üretim değil çiftçilerin bilinçlenmesinin de çok önemli olduğunu dile getiren Ece Aksel, “Sözleşmeli tarım kapsamında ayni avans yöntemiyle çiftçilerin; tohum, gübre ve Bitki Koruma İlaçları gibi maliyetlerini önceden karşılıyor, patates deposu yapmak isteyen girişimci çiftçilere bilgi desteği veriyoruz. 12 ziraat mühendisi bizimle birlikte çalışan çiftçilere sulama teknolojilerinden, uygun tohum ve gübre kullanımına kadar birçok alanda danışmanlık veriyor" diye konuştu.

Türkiye'de üretti Avrupa'ya gönderiyor

Manisa'ya yapılan son fabrika yatırımı sayesinde 10 ülkeye Doritos ihraç ettiklerini belirten Ece Aksel, şöyle konuştu: "Lay’s Fırından’ı ürettiğimizde ben PepsiCo Türkiye Yiyecek Genel Müdürüydüm. Türkiye şu anda bu ürünün satışında dünya üçüncüsü. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Kıbrıs, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapıyoruz. Yılda 7 bin 400 ton cips ihraç ederken, içecek fabrikalarımızdan da birçok ülkeye toplam 1 milyon kasa koli ihracat yapıyoruz."

Günde 3 kez atıştırıyoruz

Türkiye'de insanların günde 3 kez atıştırma yaptıklarını dile getiren Ece Aksel, "Türkiye'de yiyecek ve içecek sektörü hızla büyüyor. İnsanların zamanı azaldıkça paketli ürünlere talep artıyor. 2019'da Türkiye'de makro çerez kategorisi yüzde 20 büyüdü. Biz de pazardan fazla büyüdük" dedi. Aksel, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını şöyle sıraladı:

Atıktan gübre üretiyor

Tarımda tüketilen suyu yüzde 50, yiyecek fabrikalarında kullanılan suyu yüzde 18; içecekte ise yüzde 24 oranında azalttık.

2025'e kadar üretim tesislerinde kullanılan suyu yüzde 25 azaltacağız.

Manisa ve Adana fabrikalarında enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız.

Üretim sırasında patates, mısır ve bitkisel yağlardan oluşan organik atıklar, fabrikalardaki organik atık tesisinde enerji üretiminde değerlendiriliyor.

Enerji üretiminden sonra kalan atıktan gübre elde ediyor ve patates üretimi için tarlalara sevk ediyoruz

2025'te karbon salınımını yüzde 25 azaltacağız.



