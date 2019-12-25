Yerli otomobilde yeni detaylar geldi

Yerli otomobilde yeni bir detay daha paylaşıldı. Paylaşılan yeni görüntüde otomobilin tampon ve ızgara ayrıntıları göze çarptı.

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Yerli otomobilde yeni detaylar geldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından yerli otomobilden bir ayrıntı daha paylaştı. Cuma günü tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilin her gün yeni bir detayı paylaşılıyor.

Daha önce farları ve yan aynaları paylaşılan yerli otomobilin son görüntüsünde tampon ve ızgaraları yer aldı. 



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