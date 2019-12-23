Yerli otomobilin ilk detayları paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilin 27 Aralık cuma günü tanıtıma çıkacağını duyurdu. Yerli otomobil ile ilgili detaylar ise her geçen gün netleşmeye başlıyor.

Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım devam ederken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından her gün 14.30'da aracın yeni bir detayını paylaşacağını duyurdu.

Yerli otomobil ile ilgili bugün paylaşılan ilk detay farlar oldu.

AA







